مدير "القاهرة السينمائي الأسبق" عن عزت أبو عوف: "برنس ومتصالح مع نفسه"

قالت الدكتورة سهير عبدالقادر، مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الأسبق، إن الفنان عزت أبو عوف "برنس"، موضحة أنها لم تختلف معه أبدًا خلال ترأسه 6 دورات من المهرجان، لافتة إلى أن 54 نجمًا أجنبيًا حضروا في تلك الدورات، مضيفة "في أيامه أحلى نجوم حضروا".

وأضافت الدكتورة سهير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، "الفنان عزت أبو عوف له طلة وقلبه حلو، أنا شايفاه كل الحب، وشجعني على العمل تيم ورك، مكناش حاسين إن في رئيس ولكن واحد عنده فكرة عاوز يكملها معانا".

واسترجعت ذكرياتها مع الفنان الراحل، قائلة: "كان في إحدى الدورات اللي كان بيعملها وليد عوض، وجينا الساعة 2 الضهر، واحنا قاعدين في الأوتيل مش عارفين ولا ننام ولا نطلع ولا نعمل أي حاجة، وبعدين دخل علينا وليد يطلب مننا حاجات بصينا لبعض إحنا التلاتة في وقت واحد واللي جه علينا ضحك، عزت كان متصالح مع نفسه، أحلى أيام شغلي كانت معاه".