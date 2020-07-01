حملة سخرية واسعة من تهديد أردوغان بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي

سخرت رئيسة حزب الخير التركي المعارض ميرال أكشنار، من تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن إغلاق منصات التواصل الاجتماعي ومن بينها منصة نتفليكس، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقالت أكشنار خلال تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إذا أغلقت منصة نيتفليكس قبل انتهاء مسلسل Dark، سأكون مستاءه جدًا"، ليرد عليها أردوغان:"هم يشاهدون الأفلام والمسلسلات ونحن مستمرون في كتابة التاريخ وخدمة المجتمع"، قبل أن تعقب ميرال أكشنار بتغريدة تحمل صورة لرئيس النظام وحرمه أمينة أردوغان أثناء احتفالهم بمسلسل "أرطغرل".

وهدد أردوغان بغلق منصات التواصل الاجتماعي بتركيا في تصريحات له اليوم، وذلك في كلمة خلال مشاركته في اجتماع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في المحافظات التركية.

وقال رئيس النظام التركي أثناء حديثه تعليقًا على الإهانات التي تعرضت لها ابنته إسراء زوجة وزير الخزانة والمالية بيرات البيراق عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب إنجابها طفل جديد قائلًا: "لماذا اليوتيوب؟ لماذا تويتر؟ لماذا نيتفليكس؟ هل تفهمون ماذا يعني أن نكون ضد منصات التواصل الاجتماعي، مثل أن نقول لماذا اليوتيوب، ولماذا تويتر، ولماذا نيتفليكس وغيرهم؟ من أجل القضاء على هذا الفجور، لهذا السبب لابد أن ننقل هذا الموضوع للبرلمان في أقرب وقت ممكن، ونريد من البرلمان أن يسيطر على قنوات التواصل الاجتماعي بشكل كامل".

مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي يطلقون هاشتاج: "لا تلمس وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا"

وردًا على أردوغان، أطلق مستخدمو "تويتر" هاشتاج جديد يحمل اسم "لا تلمس وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا"، وتصدر الهاشتاج قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولًا داخل تركيا، وشارك فيه عدد كبير من القادة السياسيين من الأحزاب المعارضة داخل تركيا.

وعلقت رئيسة حزب الخير ميرال أكشنار قائلة: "هذه هي الروسة، وهذا هو العقل والاستراتيجية، سيتوجب علينا بعد الآن متابعة قناة (A Haber).