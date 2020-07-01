وزير اقتصاد تركيا الأسبق يهدد "أردوغان": البطاقة الحمراء في انتظارك

قال وزير الاقتصاد التركي السابق، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم "ديفا"، علي باباجان، اليوم في برنامج الاقتصاد مع القادة على قناة القرار التركية، إن البطاقة الحمراء تنتظر النظام الحاكم، برئاسة رجب طيب أردوغان، في صناديق الاقتراع، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأوضح باباجان، أن النظام الحاكم، خسر مكانه في إسطنبول، وأنقرة، وأنطاليا، وغيرها، حيث أظهر المواطنين لهم الكارت الأصفر في الانتخابات المحلية.

وأضاف: "في مباريات كرة القدم، تأتي البطاقة الحمراء بعد البطاقة الصفراء، وعلى هذا النحو، سيأتي صندوق الاقتراع، ونحن نقوم بالاستعدادات، لأننا نعتقد أنه ستكون هناك بطاقة حمراء في هذا اليوم".

وتطرق باباجان، إلى تهديد أردوغان خلال اجتماعه مع رؤساء المحافظات التابعة لحزب العدالة والتنمية، اليوم، بغلق منصات التواصل الاجتماعي قائلًا: "لقد رأوا أن الوضع كارثي بعد رفض الشباب لهم، فقالوا لنغلق وسائل التواصل الاجتماعي، إنهم يتدخلون بشكل مباشر عندما يفشلون".

وانهالت على أردوغان أثناء لقائه مع مجموعة من الشباب في اجتماع عبر تقنية فيديو كونفرانس، التعليقات بالرفض من الشباب من قبيل: "لن نصوت لك.. وسنتقابل في صناديق الاقتراع".