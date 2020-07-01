شركة سيارات ألمانية تقرر إلغاء مشروع لإقامة مصنع لها في تركيا

قررت شركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات، إلغاء مشروع لإقامة مصنع لها في تركيا، وفقا لما ذكره موقع "مداد نيوز" السعودية على موقع "تويتر"، وعزت ذلك للتداعيات الاقتصادية لوباء كورونا المستجد.

وكانت "فولكس فاجن"، وهي أكبر شركة ألمانية لصناعة السيارات، تخطط لإقامة مصنع في منطقة مانيسا، على الساحل الغربي من تركيا، لكن المشروع واجه العقبات منذ البداية.

وجرى التخطيط لأن يقام المصنع بتكلفة 1.4 مليار دولار، بغرض إنتاج سيارات من طراز "باسات"، فضلا عن عربات من فرعها "سكودا"، ابتداء من طاقة إنتاج سنوية في حدود 300 ألف وحدة.