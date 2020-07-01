ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في اليمن إلى 1190 حالة

أعلن اليمن، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 1190 حالة، بعد تسجيل 32 إصابة جديدة في المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الوباء، في بيان، إن محافظة حضرموت تصدرت بقية المحافظات، بعدد الإصابات إذ سجلت 13 حالة تلتها شبوة بواقع 11 إصابة.

وأضافت اللجنة اليمنية، أنها سجلت 6 حالات وفاة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية في 4 محافظات ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 318 حالة.

وأشارت اللجنة الوطنية، إلى ارتفاع حالات التعافي إلى 504 حالات بعد تسجيل 16 حالة شفاء.