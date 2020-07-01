"روبوت" يوزع أوراق الأسئلة ويجمع الإجابات بـ"حاسبات القناة"

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، والمشرف العام علي كلية الحاسبات والمعلومات، أن طلاب الكلية قاموا بتصنيع جهاز "روبوت" متعدد المهمات، لاستخدامه في توزيع أوراق الأسئلة على الطلاب، وجمع أوراق الإجابة منهم، وذلك منعًا للتلامس بين المراقبين والطلاب.

وأشارت إلى أن الجامعة تقدم الدعم الكامل لكافة الأفكار الجادة والابتكارات التي تساهم في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت رئيس الجامعة أن "الروبوت" يمتلك يد إلكترونية يتم تدريبها مره واحده فقط، وتقوم بتنفيذ ما تدربت عليه على جميع الطلاب، ويتم التحكم في الذراع الإلكترونية والروبوت مًعا عن طريق "موبايل أبلكيشن".

وأضافت الدكتورة غادة الطويل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والمشرف على المشروع، أن "الروبوت" يستخدم في العديد من المهمات كتقديم الطعام أو الدواء لمن هم في مستشفى العزل، حيث يتم التحكم بالروبوت من مسافة بعيدة.

وذكرت أن الفريق التنفيذي للروبوت ضم الطالب محمد عبدالله خلف الله بالفرقة الثالثة علوم الحاسب، والطالب عمار أحمد ابراهيم سالم بالفرقة الثانية قسم عام، والطالب كامل حسن كامل سليمان بالفرقة الثالثة علوم الحاسب.