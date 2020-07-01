طبيب بعزل الدقهلية رفض حضور جنازة والده: أخشى أن أؤذ أحدا

رفض أحد أطباء الدقهلية المشي في جنازة والده، وواصل عمله في مستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد، بعد وفاة أبيه اليوم بمدينة المطرية، وأخبر أسرته بعدم حضور الجنازة حتى لا يتسبب في إيذاء أحد.

وتلقى الدكتور السيد علوش، طبيب أطفال بمستشفى المطرية المركزي، والذي يعمل حاليًا بمستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، خبر وفاة والده، أثناء فترة عمله بالعزل، ورغم مرارة الخبر إلا أنه طلب من عائلته عدم الانتظار لحضور الجنازة، لأنه يخشي حضور الجنازة والتسبب في إيذاء أحد بنقل العدوى إليه.

وأثني زملاء الطبيب على موقفه الإنساني الكبير، والذي ضرب به المثل في معاناة الجيش الأبيض، وتقديمهم التضحيات الكبيرة أثناء قضاء فترة العمل بالعزل والتي تصل إلي أسبوعين متواصلين.

وكتب الدكتور محمود الشربيني، أحد أطباء عزل الدقهلية، علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الدكتور السيد علوش طبيب أطفال مستشفى المطرية - دقهلية، يعمل معنا في مستشفى العزل بتمي الأمديد بالشفت الحالي.. توفي والده اليوم.. ورفض الذهاب لعزاء والده حرصًا علي عدم نقل العدوى لأحد، ونزل مروره على القسم والمرضى".