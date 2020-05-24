صور.. هدايا وكحك وبسكويت في عزل تمي الأمديد بالدقهلية احتفالا بالعيد

شاركت قيادات مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم الأحد، الفرق الطبية بمستشفى العزل بتمي الأمديد فرحة عيد الفطر المبارك بالكحك والبسكويت وتوزيع الهدايا وسط فرحة عارمة من المتواجدين.

وتوجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، برافقة قيادات مديرية الصحة بالمحافظة لمستشفى العزل بتمي الأمديد لقضاء أول أيام العيد وسط الفريق الطبي.

وقال مكي، في تصريح صحفي، إن الزيارة للاطمئنان على الفريق الطبي وعلى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وتقديم التهنئة بعيد الفطر وتوزيع الهدايا والكحك والبسكوت وسط فرحة عارمة من جميع المتواجدين.

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وأشاد وكيل وزارة الصحة بالفريق الطبي بالمستشفى وأبلغهم تحيات وشكر الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على مجهوداتهم وتضحياتهم.