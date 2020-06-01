صورة.. تعافي أصغر طفل مصاب بكورونا في عزل تمي الأمديد بالدقهلية

أنقذ أطباء مستشفى العزل بتمي الأمديد بمحافظة الدقهلية حياة طفل، عمره عام ونصف، كان مصابا بفيروي كورونا المستجد، وفصل من على جهاز التنفس الصناعي مع استقرار حالته الصحية.

وبحسب بيان لجامعة المنصورة، فإن الطفل كان يعاني من التهاب رئوي شديد بسبب إصابته بفيروس كورونا ووصل المستشفى ودرجة الوعي سيئة وبعد مجهود شاق من فريق العناية المركزة لمدة أكثر من أسبوع أصبح الطفل بحالة صحية جيدة ودرجة وعي كاملة وتحولت نتيجة التحليل لسلبي والطفل في طريقه للخروج من العناية المركزة .

ضم الفريق الطبي المعالج كل من "الدكتور محمود السعودي، مدرس التخدير والعناية المركزة، الدكتور محمد الأمير مدرس مساعد التخدير والعناية المركزة، الدكتور محمد السيد رمضان، أخصائي الصدرية، الدكتور محمد شحته مدرس مساعد الصدرية والعناية المركزة، الدكتور محمد حمودة، مدرس مساعد الصدرية والعناية المركزة والدكتور محمد زوين، أخصائي طب الأطفال.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن الطفل وصل لمستشفى تمي الأمديد للعزل ونتيجة مسحة الكورونا موجبة، يوم الثلاثاء فجر 24 مايو، مع تاريخ مرضي بتأخر في التطور الحركي، ووضع على أجهزة التنفس الصناعي بمجرد وصوله، وتم البدء بالبرتوكول العلاجي المعتمد من وزارة الصحة، وبفضل الله تم فصله من التنفس الصناعي واستكمال تغذيته بالفم، اليوم وهو آخر يوم له بالعلاج الدوائي مع وصول نتيجة المسحة سالبة.