نبيلة عبيد لـ"وحيد حامد": "كان لي شرف لقاء الأستاذ بـ3 أفلام سينمائية"

هنأت الفنانة نبيلة عبيد، المؤلف وحيد حامد، بمناسبة عيد ميلاده الـ76، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت "عبيد"، "التخشيبة.. الراقصة والسياسي.. وكشف المستور.. ثلاثة أفلام سينمائية عظيمة في تاريخ السينما المصرية والعربية.. كان لي شرف اللقاء فيهم مع إبداع الأستاذ وحيد حامد ككاتب كبير ومفكر عظيم".

وأضافت، "ربنا يخليك لنا يا استاذ وحيد، ويخليك لجمهورك الكبير وتعيش وتقدملنا المزيد من الأعمال المهمة، ويا رب أكون معاك في عمل منهم، ونلتقي في مرة جديدة مع بعض.. كل سنة وأنت الأستاذ.. كل عام وأنت بخير".

يذكر أن الفنان وحيد حامد، يحتفل اليوم، بعيد ميلاده الـ76، وكانت أخر أعماله الدرامية مسلسل "الجماعة 2" .