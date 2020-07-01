من جلال الشرقاوي إلى سمير غانم.. وحيد حامد والمسرح

يعد الكاتب والسيناريست وحيد حامد، من كبار المؤلفين السينمائيين في مصر والوطن العربي، حيث قدم خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال مع كبار المخرجين، والنجوم وكان من المحطات الرئيسية في مسيرة نجوم كبار.

وبالرغم من نجاحه في الكتابة للسينما والدراما، سواء التلفزيونية والإذاعية، إلا أن السيناريست وحيد حامد، كان له بعض التجارب مع الكتابة المسرحية، وكتب عدد من المسرحيات لكبار فناني المسرح.

وفي عيد ميلاده، تستعرض "الوطن" أعمال وحيد حامد المسرحية.

بدأ وحيد حامد رحلته مع المسرح، عام 1970 حينما كتب مسرحية "الرجل الذي يريد أن يضحك"، عرض مسرحي من فصل واحد ومن إخراج الشريف خاطر، وشارك بها عدد من كبار فناني المسرح "عبدالمنعم إبراهيم، فؤاد أحمد ومحمد عناني".

وبعد 4 سنوات، يتعاون الكاتب وحيد حامد مع المخرج المسرحي الفنان جلال الشرقاوي عام 1974، في مسرحية "كباريه"، التي قام بعمل الإعداد المسرحي لها، وضمت عدد من كبار النجوم "نيللي، سعيد صالح، سناء جميل، حسن مصطفى، عبدالله فرغلي وعبدالمنعم إبراهيم"، والمسرحية تدور في إطار استعراضي، أنتجتها فرقة الفنانين المتحدين.

وتعاون وحيد حامد مع المخرج السيد بدير، والفنان أمين الهنيدي عام 1975، وقدما مسرحية "يا عالم نفسي أتسجن"، وشارك في بطولتها "زين العشماوي، سناء مظهر ونبيل بدر".

ليتوقف وحيد حامد لمدة 10 سنوت بعيدا عن المسرح، ونجاحه في السينما، ليتعاون في عام 1985 مع الفنان سمير غانم في مسرحية "جحا يحكم المدينة"، التي دارت أحداثها في إطار "فانتازيا"، عن ظهور جحا في العصر الحديث، حينما قامت الدولة بحفر مشروع مترو الأنفاق، لتجد جحا وحماره مدفونين تحت الأرض.

أخرج المسرحية شاكر خضير، وشارك في بطولتها "إسعاد يونس، أحمد راتب، سليمان عيد، وعبدالسلام الدهشان".