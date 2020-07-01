ليلى علوي عن وحيد حامد: رمز النجاح والكفاح

قالت الفنانة ليلى علوي، إن الكاتب الكبير وحيد حامد، يُعد رمزًا للنجاح والكفاح والاسم الكبير، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده.

وكتبت ليلى علوي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "عيد ميلاد الصديق.. الرمز والنجاح والكفاح والاسم الكبير.. وحيد حامد مش مجرد كاتب سيناريو شديد الحساسية ولا مؤلف له تاريخ وأعمال اتخلدت في تاريخ الفن المصري لكن كمان هو مواطن مصري غيور وشخص مهموم طول حياته ببلده ووطنه وأبناء وطنه".

وأضافت: "كان من حظي الكبير إني اشتغلت معاه أربعة أعمال كلها أعمال مهمة ومحطات ليها علامات مميزة في مشواري من أول كل هذا الحب مرورا بالمساطيل ثم المسلسل الأهم العائلة والفيلم الأقرب لقلبي اضحك الصورة تطلع حلوة.. كل سنة وأنت طيب يا أستاذ تعيش وتكتب وتفكر وتمتع الملايين بفنك الراقي".