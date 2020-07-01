الأمم المتحدة تحذر من تعطل النمو الاقتصادي العالمي بسبب كورونا

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم من أنه ما لم يتحرك العالم الآن فإن جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" والركود العالمي المصاحب لها سيؤديان إلى "كساد النمو الاقتصادي وتعطله" على مدى سنوات طويلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال جوتيريش، في اجتماع حول "الاستجابة والتعافي بشكل افضل من الأزمة الصحية العالمية"، "إن الجائحة لا تهدد بتعليق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وحسب بل تهدد أيضا التقدم الذي تم إحرازه بالفعل".

وجدد المسؤول الأممي، الدعوة إلى حزمة إنقاذ شاملة من قبل الحكومات تعادل 10% على الأقل من الاقتصاد العالمي، مؤكدا أهمية تمويل التنمية المستدامة وتحديد سبل تمويل الانتعاش وإعادة البناء بشكل أفضل.

وأشار جوتيريش، الى أن الدول النامية تواجه طلبات متزايدة على الإنفاق العام في نفس الوقت الذي تتراجع فيه عائدات الضرائب والصادرات والاستثمارات الداخلية والتحويلات.

وأضاف جوتيريش، "بينما نقوم بصياغة استجابة عالمية شاملة فإن العمل على التمويل يجب أن يكون محوريا فإذا افتقرت البلدان إلى الموارد المالية لمكافحة الجائحة والاستثمار في الانتعاش فإننا سنواجه كارثة صحية وتعافيا عالميا بطيئا على نحو مؤلم".

وأشارت الأمم المتحدة، إلى أن العديد من أنظمة الرعاية الصحية قد وصلت بالفعل إلى نقطة الانهيار بينما يتوقع أن يحرم جيل كامل من الأطفال من التعليم.