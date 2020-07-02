نيويورك تؤجل إعادة فتح المطاعم بعد ارتفاع كبير في إصابات كورونا

أعلن عمدة مدينة نيويورك الأمريكية بيل دي بلاسيو، اليوم، تأجيل خطة إعادة تناول الطعام داخل المطاعم والتي كان من المقرر تطبيقها الاثنين المقبل، وذلك بعد الارتفاع الكبير لأعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ولايات أخرى طبقت الخطة نفسها مثل تكساس وفلوريدا.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أن قرار تأجيل خطة إعادة فتح المطاعم للزبائن يأتي مع تصاعد القلق داخل مجلس المدينة حول عودة ارتفاع عدد الإصابات في نيويورك على إثر ما شهدته أكثر من 30 ولاية خلال هذا الأسبوع من ارتفاع في حالات الإصابة.

وقال دي بلاسيو إن "تناول الطعام داخل المطاعم يُثبت أكثر فأكثر أنه مشكلة الأخبار التي نتلقاها من جميع أنحاء البلاد تزداد سوءل"، مؤكدا أن "هذا ليس الوقت للمضي قدما في إعادة فتح المطاعم ينبغي على المطاعم التركيز على إتاحة تناول الطعام بالخارج في الهواء المفتوح".

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن قرار دي بلاسيو جاء بالتزامن مع قرار مماثل من حاكم ولاية نيوجيرزي فيل مورفي، لتعطيل خطة إعادة فتح المطاعم للجمهور يوم الخميس المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن حُكام ولايات نيويورك ونيوجيرزي وكونيتيكت أعلنوا أمس الثلثااء، أن المسافرين من 16 ولاية أمريكية أخرى بينها أكبر 3 ولايات هي كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس يقوموا بتطبيق حجر صحي على أنفسهم في المنزل لمدة 14 يوما عند وصولهم نيويورك أو نيوجيرسي أو كونيتيكت؛ حيث شهدت تلك الولايات خاصة فلوريدا وتكساس ارتفاع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بعد أن أعادت فتح المطاعم والحانات أمام الجمهور.

وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أعبنت في وقت سابق، اليوم، أن هناك نحو مليونين و638 ألفاً و338 حالة إصابة مؤكدة بكورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وأضافت الجامعة، في إحصائية نقلتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن الولايات المتحدة سجلت اليوم 2921 حالة إصابة جديدة و68 وفاة ليرتفع تعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس داخل الولايات الأمريكية إلى 127 ألفاً و485 شخصًا على الأقل.

سلطات الصحة الأمريكية تحث المواطنين على الاحتفال بعيد الاستقلال في المنزل

وفي سياق متصل، حث مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة، الشعب الأمريكي على التخفيف من خطط الخروج والزيارات خلال عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو الجاري بعد بلوغ مستويات الإصابة بكورونا المستجد أرقام قياسية أمس الثلاثاء، حيث سجلت 8 ولايات أعلى عدد إصابات منذ بداية الأزمة.

وحذرت سلطات الصحة في ولاية أوريجون، المواطنين من الاختلاط خلال العطلة، مؤكدة أن "الحل الآمن هو الاحتفال في المنزل"، بينما أغلقت سلطات مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الشواطئ كما ألغت عروض الألعاب النارية التقليدية في هذا اليوم.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير على موقعها الإلكتروني، اليوم، أن أغلب المقاطعات والولايات في جميع أنحاء البلاد قدمت النصائح ذاتها وهي إلغاء الاحتفالات حتى العائلية منها والبقاء في المنزل دون زيارات لعدم تحويل الوضع السيء إلى أسوأ.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن آفاق تفشي الفيروس في الولايات المتحدة باتت سيئة وتتحول إلى الأسوأ بالفعل، حيث ارتفع عدد الإصابات الجديدة في البلاد بنسبة 82% مقارنة بما قبل أسبوعين، مع تسجيل أكثر من 48 ألف إصابة جديدة أمس الثلاثاء في جميع أنحاء البلاد، وهو رابع رقم قياسي خلال أسبوع واحد.