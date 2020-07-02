للحاصلين على الإعدادية 2020.. إجراءات التقدم للمدارس التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية بعدد من المحافظات للعام الدراسي 2020-2021، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019-2020.

تستعرض "الوطن" كل ما يخص إجراءات التقدم للمدارس التطبيقية لطلاب الحاصلين على الإعدادية 2020.

موعد التقديم للمدارس التطبيقية

تم فتح باب التقديم في الفترة من 1 حتى 16 يوليو 2020 الجاري.

شروط التقديم

ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2020 عن 18 عاما.

أن يكون الطالب لائقًا طبيًا.

مصري الجنسية.

اجتياز اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.

المستندات المطلوبة للتقديم

صورة استمارة نجاح شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) 2019/2020.

بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها.

صورة شهادة الميلاد.

شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطلاب.

عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم.

طلب التحاق بالمدرسة.

صورة بطاقة ولى الأمر.