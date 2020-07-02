عاجل.. "العربية": الجيش الوطني الليبي يتصدى لكتائب للوفاق تحاول التقدم باتجاه سرت

قالت مصادر لقناة العربية الإخبارية، إن الجيش الوطني الليبي تصدى لميليشيات تابعة لحكومة الوفاق المدعومة من تركيا، حاولت التقدم باتجاه سرت.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، قال في وقت سابق، إن الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج- المدعومة من تركيا- تحاول تنفيذ مخطط رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان للوصول إلى منطقة الهلال النفطي، مضيفا أن قواته المتمركزة في نقاط مهمة غرب سرت ستكون لها بالمرصاد، وفقا لما ذكرته قناة "تركيا الآن".

وأوضح المسماري، خلال حديثه مع قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، أن أهداف أردوغان واضحة في ليبيا، مؤكدًا أنه لا يريد أرض ليبيا لكنه يريد خيراتها، وأولها النفط والغاز، ويواجه الجيش الوطني الليبي، تركيا بكل قواتها وأسلحتها ومعها قطر بأموالها وأعمالها المخابراتية الخبيثة.