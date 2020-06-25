الجيش الوطني الليبي: تركيا تحاول التغلغل في عدد من الدول الإفريقية

كشف المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، عن أن تركيا تحاول التغلغل في عدد من الدول الإفريقية مثل النيجر وتشاد ومنطقة القرن الإفريقي، محذرًا من أن تواجد تركيا في ليبيا خطر على المنطقة بأسرها.

وأشار اللواء المسماري، في مؤتمر صحفي نقلته بوابة إفريقيا الإخبارية، اليوم، إلى أن هناك قطعا بحرية تركية عسكرية قبالة السواحل الليبية وأن الطيران التركي يواصل رحلاته إلى مصراتة، وأن طائرات شحن عسكرية تركية تنقل السلاح إلى ليبيا.

وأضاف المسماري، أن الجيش الوطني الليبي جاهز للتعامل مع أي حالة طارئة في أي وقت، مشيرًا إلى أن تركيا بأوامر من رجب طيب أردوغان تواصل نقل المرتزقة إلى ليبيا، منوهًا بأن أكبر ضربة وجهت لجيش الاحتلال التركي عندما ظهرت صور لأفراده وهم عرايا.

ورحب المسماري، بتصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد الأخيرة بشأن ليبيا، مثمنًا من موقف الرئيس التونسي، الذي قال إن "شرعية الوفاق مؤقتة"، منددًا بموقف رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، الذي قال إن "لديه سيطرة على مناطق في تونس، وهو الآن من يثير المتاعب ضد الرئيس التونسي".

واتهم اللواء المسماري، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالعمل لصالح أجهزة مخابرات تابعة لدول أخرى لم يسمها، وأنه (أي أردوغان) لا يعمل لصالح الشعب التركي"، مؤكدًا أنه يتحدى رغبة المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار في ليبيا.