الطيران المدني العراقي: استمرار تعليق الرحلات الجوية المنتظمة في البلاد

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، أمس الأربعاء، عن استمرار تعليق الرحلات الجوية المنتظمة في البلاد حتى 15 من شهر يوليو الجاري .

وذكرت سلطة الطيران في بيان تلقته الوكالة الوطنية العراقية للانباء "نينا"، أن التعليق يشمل الرحلات الداخلية والخارجية باستثناء رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي والطائرات العابرة للاجواء العراقية والتي تستمر بشكل طبيعي في البلاد.

وأكدت سلطة الطيران، العمل على منحها الموافقات الرسمية للرحلات الاستثنائية الخاصة بإجلاء العراقيين العالقين في دول الخارج، استناداً إلى قرارات وتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية مكافحة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

النقل العراقية تعلن افتتاح ممر جديد لرفد الفضاء الجوي بمزيد من الطائرات

من جانبه، أعلن وزير النقل العراقي ناصر حسين بندر الشبلي، عن افتتاح ممر جديد من أقصى جنوب العراق إلى نقطة "كابان" "Kaba في أقصى الشمال العراقي لرفد الفضاء الجوي بمزيد من الطائرات.

وقال الشبلي، في بيان، أمس الأربعاء، إن افتتاح الممر جاء لتطوير الممرات الجوية والخدمات الملاحية لاستيعاب الحركة الجوية في الاجواء العراقية وجعل الحركة تتسم بالديناميكية والسلامة العالمية وفقا لمعايير المنظمات الدولية للطيران المدني "إيكاو" (ICAO).