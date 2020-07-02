الطيران المدني: تسيير 16 رحلة ونسبة الامتلاء 75% ذهاب و95% عودة

اعتبر الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، افتتاح مطاري سفنكس والعاصمة الإدارية الجديدة بمثابة إضافة كبيرة لقطاع الطيران المدني وللمطارات المصرية.

وقال مناع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إنه تم تسيير 16 رحلة اليوم لمختلف الاتجاهات "أوروبا وباريس ودبي وأبوظبي"، مشيرًا إلى أكثر من 2000 راكب غادروا من مطار القاهرة الدولي.

وأشار مناع إلى أن نسبة الامتلاء على المطارات كانت جيدة جدًا تصل لـ75% في أول يوم لعودة الطيران، لافتًا إلى أن حاجزي رحلات الرجوع بلغت نسبة الامتلاء منهم 95%، مؤكدًا أن الحجوزات تزيد بشكل يومي.