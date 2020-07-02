وزير الري: مصر أكثر بلد جاف في العالم أجمع

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه لولا الخطط العشرينية التي تقوم بها الوزارة كل 20 عامًا لحدثت هناك مشكلة مياه في مصر، بسبب الزيادة السكانية، فحد الفقر من المياه على مستوى الفرد طبقًا للأمم المتحدة 1000 متر مكعب سنويًا، بينما في مصر حصة الفرد سنويًا 500 متر مكعب فقط، وبالتالي فإن مصر أكثر بلد جاف في العالم أجمع، "وعشان الصحراء عندنا صعبة مش هنلاقي فيه عمران في الصحراء بسبب ندرة المورد المائي".

وأضاف "عبد العاطي"، خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن المياه الجوفية في مصر بها نسبة ملوحة عالية، كما أنها توجد على أعماق كبيرة واستخراجها يُعد مكلفا للغاية، وبالتالي لا يكون لها قيمة اقتصادية من أجل استخدامها في الأنشطة الزراعية، مؤكدًا أن الوزارة تُدير ملف المياه "من وهي سحابة، 97% من المياه في مصر من نهر النيل، بالتالي لازم أتابع السحب اللي بتنزل المطر على حوض نهر النيل، من خلال القمر الصناعي كل ربع ساعة".

وتابع: "بحسب كمية المياه اللي هتنزل من السحابة، وأحدد هتنزل فين وكميتها قد إيه، وهتمشي إزاي، وستمر على كام دولة، وكل دولة هتحجز قد إيه، وهتوصل لي امتى، عشان لازم أكون عارف كمية المياه اللي جيالي قد ايه وموعدها، ففيه مراقبة يومية للسحب".