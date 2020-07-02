وزير الري: إحنا دولة عفية وعارفين بنعمل إيه

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن التفاوض الإثيوبي في سد النهضة لم يتغير باختلاف الحكومات، "ده منهج دولة، وده اللي بنقول عليه الدولة العميقة، الناس اللي فوق هي اللي بتتغير إنما التعامل مع الملفات واحد"، فالإرادة السياسية لحل أزمة سد النهضة لم تختلف من آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي الحالي، عن سابقه، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه عندما يجتمع وزراء الري في الدول الثلاث يكون هناك كلام جميل من الطرف الإثيوبي ولا يتم ترجمته إلى توثيق على أرض الواقع.

وعن موقف مصر حال إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة بدون توافق بين الدول الثلاث، أضاف "عبد العاطي"، خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، على شاشة "DMC": "عاوز أقول حاجة واحدة، إحنا دولة عفية، وكل أجهزة الدولة شغالة، ومش هنسمح لحد يؤثر على حياة المصريين، بس كده"، مؤكدًا أن قلق الشعب المصري من أزمة سد النهضة أمر طبيعي، ولكن يجب أن يكون القلق صحيا وليس مرضيا.

وتابع: "القلق المرضي يبقى واحد قلقان على طول بس مش عارف يعمل إيه، بس مصر دولة عارفة بتعمل إيه، إحنا مش هنقبل باتفاق يبخس حقوقنا أو يؤثر على حياة المصريين، ده لازم تكون واضحة للمصريين كلهم، الدولة حريصة على ألا تتأثر حياة الناس، دي جزئية مهمة، بس في الناحية الثانية القلق ده لاز م يترجم على الأرض عشان ميحصلش أزمة، عندنا زيادة سكانية ومتطلبات إضافية للمياه لازم نأخذ إجراءات داخلية كثيرة وترشيد الاستهلاك".