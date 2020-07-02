نائبة وزير السياحة: مصر مقصد أسري للزائرين

أكدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، أن السياحة رجعت للمحافظات الثلاث (مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر) بسبب انخفاض الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت شلبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن هذه المحافظات موقعها الجغرافي وانعزالها عن باقي المناطق في مصر جعلها تتميز من ناحية وجود نقاط صحية للكشف على من يدخلون هذه المحافظات.

وأشارت شلبي إلى أن قرار السائح بالسفر ليس قرارًا سهلا ويستلزم دعما ماديا، لافتة إلى أن مصر تعتبر مقصدا أسريا للسياح وأن السائح يزور مصر مع أسرته وزوجته وأبنائه، مشددًا على حرص السائح على سلامته أثناء خروجه من بلده وهو آمن وغير مريض وأنه يعزل نفسه حال شعوره بالمرض ولا يخاطر بالسفر مع أسرته.