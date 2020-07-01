وزير السياحة يلغي قرار إيقاف فندق سياحي بالغردقة

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، القرار رقم 373 لسنة 2020، والخاص بإلغاء القرار الوزاري والذي يقضي بإيقاف أحد الفنادق السياحية بالغردقة.

كان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار شكل لجنة من قبل وزارة السياحة والصحة والمحافظة، وجرى التفتيش والتأكد من التزام إدارة الفندق بالإجراءات الاحترازية التي قررتها الوزارة، فضلاً عن التعهد بعدم وجود أي تجاوزات للضوابط الموضوعة من قبل اللجنة المشكلة.

وأعلن سامح جمعة ورضا الدخاخني نائبا رئيس مجلس إدارة الفندق عن سعادتهما بقرار وزير السياحة حفاظاً على مصدر رزق العاملين بالسياحة معربين عن شكرهم بقرار الوزير حفاظا على الأيدي العاملة في قطاع السياحة.

كان العاملون بالفندق السياحي بمدينة الغردقة، ناشدوا الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، بإعادة النظر في قرار غلق الفندق موضحين أن ذلك سيؤدي إلى قطع أرزاق العاملين بالفندق.

كان أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارا بايقاف أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر عن مزاولة النشاط السياحي، وذلك لعدم التزام المنتجع باشتراطات السلامة الصحية لتشغيل المنشآت الفندقية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، والمقررة من الوزارة والمعتمدة من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى إيقاف ترخيص المدير المسئول.