محافظ البحر الأحمر: تدشين خط طيران ثابت من أوكرانيا للغردقة 10 يوليو

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أنه تمت مراجعة الإجراءات الاحترازية في المطارات وفي الفنادق التي حصلت على تراخيص مزاولة النشاط طبقًا للضوابط الاحترازية.

وقال حنفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن طائرة وصلت صباح الأربعاء من أوكرانيا وعلى متنها 166 راكبا وأعقبتها طائرة أخرى من أوكرانيا، لافتًا لوصول طائرة غدا من بيلاروسيا وطائرة بعد غد من سويسرا.

وكشف "حنفي" تدشين خط طيران ثابت من يوم 10 يوليو من أوكرانيا للغردقة بشكل يومي منتظم، لافتًا إلى أن نسب الإشغال قبل الإغلاق وصلت لـ70% لجنسيات مختلفة.

وتوقع حنفي تعويض هذه النسبة خلال الـ3 شهور المقبلة، لافتًا إلى أنه اكتشف أن من وصلوا اليوم ترددوا على الغردقة أكثر من 5 مرات وأنهم منتظمون في زيارة الغردقة وجلبوا معهم أسرهم.

وشدد محافظ البحر الأحمر حرصه على عودة الضيوف لبلادهم سالمين وأن ذلك يضمن عودة سائحين بعدد أكبر للغردقة.