محافظ البحر الأحمر: الخطوط الأوكرانية تعيد تشغيل رحلاتها لمصر 10 يوليو

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن 70% من حركة السياحة توقفت في المحافظة خلال جائحة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن المحافظة استقبلت اليوم طائرة أوكرانيا.

وذكر "حنفي" أن المحافظة تستقبل طائرة أخرى مساء اليوم من أوكرانيا أيضًا، ومن المنتظر استقبال سائحين من سويسرا وبيلاروسيا.

وأضاف "حنفي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة قناة "الحياة"، ويقدمه الإعلامي مصطفى شردي، أن الخطوط الأوكرانية ستعيد تشغيل رحلاتها الثابتة لمصر 10 يوليو الجاري، موضحًا أن السائحين الأوكرانيين أشادوا بالإجراءات الاحترازية التي أجريت بالمطارات، والتي استغرقت 22 دقيقة فقط، حتى أنهم أكدوا أن الإجراءات المطبقة في مصر أكثر من أوكرانيا.

وأوضح أن عدد الفنادق التي أُعيد فتحها الفترة الماضية وحصلت على تراخيص وصل إلى 143 من أصل 200 فندق، لافتًا إلى أنه يتم مراقبة تلك المنشآت مراقبة صارمة، وهناك لجنة من وزارتي الصحة والسياحة لمتابعة تطبيق الإجراءات بدقة، "معندناش استعداد نتعامل مع هذا الموضوع باستهتار".