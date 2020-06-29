صور.. "اتحضر للأخضر" تجمع 30 طن مخلفات من قاع البحر الأحمر

تمكنت أجهزة البحر الأحمر، من تجميع 30 طن مخلفات في ختام فعاليات تنظيف قاع البحر الأحمر، ضمن مبادرة "اتحضر للأخضر"، بالاشتراك مع جميعة المحافظة على البيئة، وغرفة الغوص والمحميات، وجهاز شؤون البيئة بالبحر الأحمر، تحت رعاية ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وأكدت سها الرملي مديرة التسويق بجمعية المحافظة على البيئة في تصريحات لـ"الوطن"، اليوم، أن المبادرة استمرت لمدة عشرة أيام، وجمعت 30 طن مخلفات، واستهدفت عدة مواني وشواطئ بمدن الغردقة وسفاجا ومرسى علم، بمشاركة عدد من الغواصين، بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر، وتحت توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، برعاية وزارة البيئة.