"بوتين" يؤكد ضرورة دفع العملية السياسية في سوريا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، ضرورة دفع العملية السياسية في سوريا والعمل في الوقت نفسه على مواصلة التصدي "للإرهاب" بها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأوضح بوتين خلال لقاء قمة مرئي بالفيديو مع نظيريه الإيراني حسن روحاني والتركي رجب طيب أردوغان نقله التلفزيون الروسي، إنه "يتوجب العمل على دفع الحوار بين السوريين في إطار اللجنة الدستورية في جنيف ومساعدة المشاركين فيه على الانخراط في حوار مباشر وبلورة أطر بناء الدولة المستقبلي".

وأبرز أهمية العمل المشترك الذي تقوم به روسيا وتركيا وإيران في إطار مسار أستانا، مشيرا إلى "ضرورة المساهمة في إعادة بناء سوريا وبناء اقتصادها وبنيتها الاجتماعية وعودة اللاجئين والنازحين".

وأشار بوتين، إلى أن العقوبات أحادية الجانب المفروضة ضد سوريا تلعب "دورا سلبيا" في التأثير على الوضع في الدولة، موضحا أن أكثر من 9 ملايين مواطن سوري بحاجة إلى مساعدات غذائية.

وأكد الرئيس الروسي، في هذا السياق ضرورة العمل من أجل إرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا وتقديم الدعم للشعب السوري.

وشدد بوتين على ضرورة مواصلة العمل على التصدي للجماعات "الإرهابية" ودفع عملية التسوية بجهود السوريين أنفسهم ورعاية منظمة الأمم المتحدة.

وذكر الرئيس الروسي، أن التعاون مع تركيا في محافظة "إدلب" السورية أدى إلى "تحقيق بعض الإنجازات" التي تمثلت في وقف إطلاق النار وتثبيت الاستقرار في منطقة خفض التوتر هناك.

من جانبه، قال روحاني إن بلاده "ستواصل تقديم العون للشعب السوري"، داعيا الولايات المتحدة إلى سحب قواتها من سوريا.

وأعرب روحاني، عن اعتقاده بأنه "لن يتسنى للإدارة الأمريكية تحقيق أغراضها السياسية عن طريق ممارسة الضغوط والتهديدات"، مؤكدا ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

ودان روحاني، الهجمات الإسرائيلية في سوريا، قائلا إن "احتلال هضبة الجولان يشكل انتهاكا لوحدة سوريا وسيادتها"، مشيرا إلى عدم وجود حل عسكري للنزاع في سوريا، قائلا إن "الحل السياسي هو الوحيد الممكن لإنهاء النزاع في سوريا".

ولفت روحاني، إلى أن سوريا "أسوة بالدول الأخرى" تعاني من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، داعيا إلى تقديم المساعدة للدولة لمواجهة الجائحة.

من جانبه، دعا أردوغان إلى "افشال المؤامرات التي تستهدف شعب سوريا واقتصاده"، معربا عن أمله في عودة السلام والاستقرار إلى سوريا.

وأضاف أردوغان، أن القوات التركية موجودة في سوريا من أجل "الحفاظ على حياة السوريين"، على حد زعمه.

وأشاد أردوغان بالتعاون القائم بين الدول الضامنة لمسار أستانا، مشيرا إلى أن هذا المسار يساهم في دفع الجهود الرامية إلى تحقيق التسوية في سوريا.