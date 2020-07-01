"الجامعة العربية" تحذر من تنظيم صفوف الإرهابيين في سوريا

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن "الأزمة السورية تمر حالياً بمرحلة حرجة من تطورها، والصراع العسكري لا يزال قائماً في ظل تفاهمات هشّة لوقف إطلاق النار، إضافة إلى أن الاعتداءات الخارجية على أراضيها مستمرة من قِبل القوى الإقليمية المحيطة بها".

وحذّر "زكي" خلال كلمة الجامعة التي ألقاها في مؤتمر بروكسل الرابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة عبر تقنية فيديو كونفرانس، أمس، من عودة التنظيمات الإرهابية لتنظيم صفوفها من جديد، وتوقف العملية السياسية رغم الجهود المبذولة لتحريكها، وتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل تزايد معدلات اللاجئين والنازحين وتردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة المحلية.

وكانت دمشق أعلنت رفضها مواقف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال المؤتمر، واعتبرت أنها تشكل استمراراً للعداء لها والتدخّل في شئونها.

واستهدفت المدفعية التركية الأربعاء قرية النويحات في ناحية أبوراسين شمال محافظة الحسكة، حيث أطلقت قوات الاحتلال قذائف مدفعية سقطت في الأراضى الزراعية التابعة لها دون وقوع إصابات بين المدنيين، حسب وكالة "سانا".

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس الأول، إن استمرار الأوضاع الحالية في سوريا يشكل تهديداً خطيراً لأمن العراق.

وذكر بيان للخارجية العراقية، أن بغداد تدعم الحفاظ على وحدة سوريا، وسيادتها، وسلامة أراضيها، واستقلالها، وعدم التدخّل في شئونها الداخلية، وتدعم عودتها إلى المنظومة العربية.

كما عقد رؤساء روسيا، فلاديمير بوتين، وتركيا، رجب طيب أردوغان، وإيران، حسن روحاني، أمس، بواسطة الفيديو كونفرانس، اجتماعاً لبحث آخر التطورات في الساحة السورية.

ولفت روحانى، إلى أن الاجتماع كان من المقرر أن يُعقد في إيران أصلاً، لكن جائحة كورونا حالت دون إتمامه.