"موازنة النواب": مشروع قانون لاستقطاع 1% من رواتب الموظفين

تحدث النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع قانون لاستقطاع 1% من رواتب الموظفين بسبب ظروف مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن هذا القانون سيتم طرحه في الجلسة العامة لمجلس النواب يومي 5 يوليو و6 يوليو.

وأكد عمر أن الدولة فقدت 125 مليار جنيه من الإيرادات التي كانت تدخل الخزينة العامة للدولة، مشددًا على وجوب التفكير في بدائل لتعويض هذه المبالغ، مشيرًا إلى أن كل البدائل لن تغطي 10% من المبلغ ولكنها تساعد على الحفاظ على معدلات النمو التي وصلنا لها.

وأشار إلى أن القانون لمدة 12 شهرا ويبدأ مع راتب شهر يوليو ويستثنى منه أي شخص صافي دخله 2000 جنيه لن يتم تطبيق القانون عليه: "أي حد بعد كده هيتاخد منه 1% من صافي داخله ولو بيقبض 3000 جنيه هيتاخد منه 30 جنيه والقانون مدته 12 شهر".

وأوضح أن مجلس الوزراء من حقه تعطيل القانون حال انتهاء الآثار السلبية لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هذه القانون متوقع أن يسبب إيرادات قدرها 8 مليارات جنيه.