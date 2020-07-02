وزير الري: السيول الأخيرة لم تحدث منذ 200 عام وعرفنا قبلها بـ5 أيام

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر عملت 1500 منشأة منذ 2015 وحتى الآن من أجل استيعاب مياه الأمطار والسيول والاستفادة منها، وهو ما ظهر جليا في أزمة السيول الأخيرة التي تعرضت لها مصر، حيث تعرضت البلاد لسيول لم تحدث منذ 200 عام، وتم تخزين جزء كبير من هذه المياه في سدود تم عملها بالبحر الأحمر، وأصبحت كمورد للمناطق النائية هناك، وتم تصريف مياه السيول في منطقة الصعيد عبر المخرات المطلة على النيل.

وأضاف "عبد العاطي"، خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أنه تم رصد هذه السيول قبل سقوطها بـ5 أيام، والتحرك على الفور وتقليل كمية المياه التي يخزنها السد العالي كون هناك مياه أخرى قادمة، "العاصفة كانت تقيلة، ومفيش في مصر شبكة صرف خاصة للأمطار، لأنها مكلفة للغاية، وشبكة الصرف الصحي لا تستوعب هذه الكمية، قولنا للناس هنقطع مياه الشرب ولما أقطع مياه الشرب هقلل من مياه الصرف الصحي، يبقى أنا فضيت الصرف الصحي نوعًا ما لاستيعاب كمية الأمطار".

وأكد وزير الموارد المائية والري، أن شبكات الصرف الصحي لم تستوعب الكمية الكاملة لمياه الأمطار والسيول ولكن قللت منها وخففت منها كثيرًا، وهذا يدل على التعاون بين أجهزة الدولة في التعامل مع أي مشكلة أو أزمة، موضحًا أنه يتم الاستفادة مرة أخرى من هذه المياه الموجودة في الصرف الصحي عن طريق وضعها في محطات ومعالجتها.