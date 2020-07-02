وزير الري: استثمارات الدولة بمحطات معالجة المياه تتعدى 200 مليار جنيه

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن تحسين نوعية المياه من أهم أولويات الدولة، حيث يتم إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وفي حالة حدوث تلوث أو تم إدخال عليها مياه صرف صحي غير معالج ممكن أن يتسبب ذلك في مشكلة كبرى وستفقدنا موردا مهما، لذلك استثمارات الدولة في محطات معالجة المياه عالية للغاية تتعدى الـ 200 مليار جنيه.

وأضاف "عبد العاطي"، خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن محطة بحر البقر تتكلف حوالي 20 مليار جنيه، وتعالج 5.6 مليون متر مكعب مياه يوميًا، كما أن الجبل الأصفر به محطة معالجة أشبه بمدينة كبيرة، فهي تُعد أكبر محطة معالجة في العالم أجمع، بخلاف المحطات التي تُنشئها وزارة الإسكان في كل قرية من أجل تحسين جودة المياه.

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى أن هناك 75% من القرى في مصر ليس بها وحدات لمعالجة المياه ولذلك هناك برنامج طموح من وزارة الإسكان أن تصل هذه القرى لـ 40% في برنامجي زمني لا يتجاوز الثلاث سنوات حتى يتم الانتهاء من وجود وحدات معالجة مياه في كل القرى، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لترشيد الاستهلاك من المياه من خلال تبطين الترع، وهو أمر مجزٍ اقتصاديًا، فالدولة تصرف على تطهير الترع سنويا مليار جنيه، وفي حالة التبطين ستقل تكلفة التطهير بمقدار 70%، كما أن الحشائش لن تنمو في المياه وبالتالي نقلل من فقدان المياه وتصل إلى الفلاح بسرعة.