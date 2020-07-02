إصابات كورونا تتجاوز عتبة الـ 100 ألف حالة في كولومبيا

أكدت وزارة الصحة الكولومبية، اليوم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد حاجز الـ 100 ألف حالة.

وسجلت الصحة الكولومبية، أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا بلغت 4 آلاف و163 حالة، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 102 ألف و9 حالات، منها 54 ألفا و941 حالة نشطة في الوقت الحالي، فيما بلغت حصيلة وفيات الفيروس التاجي في كولومبيا نحو 3 آلاف و470 حالة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكانت عمدة العاصمة الكولومبية "بوجوتا"، كلاوديا لوبيز، أكدت نهاية الأسبوع الماضي على تشديد إجراءات الإغلاق في المدينة، مشيرة إلى أن نسبة تشغيل أجهزة التنفس الاصطناعي في المستشفيات وصلت إلى 70% من القدرة الاستيعابية المتوفرة، لكنها تراجعت عن تشديد تلك الإجراءات بعد حصول المستشفيات على مئات الأجهزة الجديدة من الحكومة.

وفرضت السلطات الكولومبية، إجراءات منذ مارس الماضي، ومن المقرر أن تبقى قائمة حتى 15 يوليو على الأقل، وسجلت كولومبيا سجلت أقل نسبة إصابات لكل مليون من السكان، بالمقارنة مع العديد من دول الجوار مثل البرازيل وتشيلي وبيرو وبنما.