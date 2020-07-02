30 وفاة و316 إصابة جديدة بكورونا في السودان

أعلنت السلطات السودانية، تسجيل 316 إصابة جديدة و30 حالة وفاة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الأيام الـ5 الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وذكرت وزارة الصحة السودانية، في بيان، أنّ التقارير الوبائية أظهرت ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية انتشار الوباء إلى 9563 حالة متضمنة 602 وفاة.

وفي غضون ذلك تماثلت 592 حالة جديدة للشفاء، ليبلغ إجمالي حالات المتعافين 4606 حالات.

ومنذ 18 أبريل الماضي، دخلت العاصمة السودانية الخرطوم، حظرا شاملا في محاولة للحد من انتشار الفيروس.