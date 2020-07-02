حملة أمنية على مطاعم ومقاهي منفلوط لمتابعة إجراءات الوقاية

تكثف الأجهزة التنفيذية في محافظة أسيوط حملات التفتيش والمتابعة على المطاعم والمقاهي؛ لمتابعة تنفيذ إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية؛ للحفاظ على صحة العاملين والمواطنين المترددين عليها، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة برئاسة حملة مكبرة على عدد من المطاعم والمقاهي والمحلات بنطاق مركز ومدينة منفلوط بمشاركة محمد عبدالغني نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط، وممثلي قطاعات التموين والصحة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة.