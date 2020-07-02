رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار: افتتاح متحف المركبات الأسابيع المقبلة

قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن الوزارة كان لها برنامج محدد خلال عام 2020 لعبض الافتتاحات المهمة، خصوصا في المتاحف والافتتاحات الأثرية والفترة الماضية الخاصة بجائحة كورونا تم استثمارها في إنهاء بعض المشروعات، مؤكدا على أن العمل لم يتوقف للحظة، وتم العمل على الجدول الزمني المحدد، وتم استثمار فترة التوقف أيضا في عملية إصلاح وتحسين البنية التحتية لبعض المتاحف والخدمات التي كانت متواجدة، ولم يتم التوقف للحظة في العمل داخل المتاحف.

وأضاف عثمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه تم افتتاح قصر البارون بعد فترة طويلة أُهمل فيها القصر، وتم افتتاح نحو 13 متحفا وموقعا ومنهم المتحف المصري في التحرير والمتحف القبطي والإسلامي ومتحف الأقصر، وقبل ذلك تم فتح متحف الإسكندرية والمتحف القومي ومطروح.

وأكد عثمان على أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح لمتحف المركبات الملكية وهو مخصص للمركبات الملكية في عصر الأسرة العلوية وبه كل مركبات المناسبات واستقبال الوفود الأجنبية، ويوجد في العرض مايزيد عن 36 عربة ملكية بعضها شهد مناسبات هامة جدا وأهم عربة وهي التي أهدائها من الأمبراطور نابيلون الثالث للخديو إسماعيل في حفل افتتاح قناة السويس، وقد أعدت خصيصا لهذه المناسبة.

وأوضح عثمان أن متحف المركبات نوعي وجيد وشيق جدا، كاشفا أن المتحف تم إغلاقة لأكثر من 19 سنة، وتم تجديده وترميمه وتحويله لمتحف متقدم بالعرض، وسيتم افتتاحه خلال الأسابيع المقبلة.