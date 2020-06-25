"السياحة والآثار": افتتاح 3 متاحف وتطوير "قايتباي" قبل نهاية يونيو

أعلن الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أن خطة افتتاح عدد من المواقع الأثرية خلال الفترة المقبلة، ستبدأ بمتحفى مطروح وكهف روميل بمحافظة مطروح، ومتحف المجوهرات الملكية، وقلعة قايتباى بالإسكندرية قبل نهاية يونيو الجارى.

"العنانى": فتح تدريجى لـ"فندق البارون وشرم الشيخ والفسطاط والعاصمة الإدارية والقومى للحضارة" خلال 60 يوماً

وأضاف «العنانى»، خلال بيان اليوم، أن «متاحف قصر البارون بحى مصر الجديدة، وشرم الشيخ وكفر الشيخ والمركبات الملكية ببولاق والمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط ومطار القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة سيتم افتتاحها خلال 60 يوماً».

واختارت الوزارة عدداً من المواقع الأثرية والمتاحف لإعادة فتحها للجمهور كمرحلة أولى، فى ضوء استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر اعتباراً من أول يوليو المقبل.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن «هذه المتاحف والمواقع شملت 5 متاحف هى: النوبة، الأقصر، المصرى بالتحرير، الفن الإسلامى، القبطى، إضافة إلى 8 مواقع أثرية هى معابد أبوسمبل وفيلة بأسوان، والكرنك والأقصر والدير البحرى ومقابر وادى الملوك ومنطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين بالقاهرة.

وقالت الوزارة إن «وزير السياحة والآثار تفقد اليوم مشروع ترميم قصر البارون إمبان بحى مصر الجديدة، استعداداً لافتتاحه الوشيك واستقبال زائريه بعد الانتهاء من ترميمه وتطويره ليصبح معرضاً يروى تاريخ الحى».

وأضافت، فى بيان اليوم، أنه تفقد أيضاً الموقع العام للقصر وقاعاته المختلفة، ومنطقة البانوراما (السطح)، كما تابع إجراءات تعقيم وتطهير القصر، وتفقد اللوحات الإرشادية، كأحد العناصر المكونة لمعرض تاريخ حى مصر الجديدة، إضافة إلى تلك اللوحات الخاصة باشتراطات السلامة الصحية، التى يجب أن يتبعها الزائرون والسائحون خلال جولتهم، وكذا أعمال تعقيم وتطهير القصر والحديقة. وأشارت إلى أن الوزير تفقد أيضاً البوابات الإلكترونية للقصر، ونظام التأمين الإلكترونى، ونظم الإضاءة الخاصة بالعرض، وأعمال تجهيز شاشات العرض.