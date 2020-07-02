تضامن البرلمان: تلقينا طلبات عديدة من المواطنين بضرورة فتح الحضانات

قال محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن الدولة المصرية اتخذت الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة جائحة كورونا، منذ بداية الأزمة وحتى الآن، كاشفا عن ورود طلبات للبرلمان من بعض أولياء الأمور بخصوص إعادة النظر في قضية إغلاق الحضانات، لأن هناك عدد منها تعمل على إعادة تأهيل الأطفال الذين يعانون من تأخر في النطق، أو بعض الأمور التي تحتاج إعادة تأهيل، فيما يخص المهارات الذهنية، ولا نستطيع عمل ذلك في المنزل.

وأضاف أبو حامد، خلال حواره مع الإعلامية هدير أبو زيد، على فضائية الأولى المصرية، أنه عند إغلاق هذا النوع من الحضانات، حدث للأطفال تراجع في ما حققوه من إعادة تأهيل، لافتا إلى أننا كنا نعمل على نقل وجهة النظر هذه لوزارة التضامن، وأيضا لأنه يعمل بها عدد كبير من المواطنين، وكنا نتلقى مطالبات من القائمين على الحضانات وبعض العاملين فيها بتضررهم نتيجة الإغلاق، وأن وظائفهم أصبحت مهددة.

وتابع، أن عدد من الحضانات الكبيرة التي لها شراكات دولية جمعوا بعضهم البعض، واستعانوا بدليل لإعادة التشغيل وعمل محاكاة لما يحدث في دول العالم، التي كانت أجرت إعادة تشغيل من فترة لهذا النشاط، وتقدموا بالتماس لوزارة التضامن عن طريق اللجنة، وأنهم سيلتزموا بكل الإجراءات الإحترازية التي كانت مطابقة لوزارة الصحة العالمية.

واستكمل، أن معظم دول العالم التي أعادت تشغيل الحضانات يعملون بنسبة من قوتهم الإستيعابية تتراوح من 25 إلى 50% كحد أقصى، بما يضمن وجود تباعد اجتماعي، والكشف الحراري، واستخدام الكمامات التي تضمن عدم انتقال فيروس كورونا عن طريق التنفس، إذا كان هناك شخص مصاب، ووجود أخصائي لمواجهة الأوبئة والأمراض الفيروسية داخل الحضانة، والعمل بعدد معين من الأيام، ونسبة الأطفال والعاملين، تكون كما هو محدد وإذا كانوا يعانون من أمراض مزمنة لا يذهبون للحضانات.