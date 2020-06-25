عقب تصوير طالب لامتحان العربي.. استبدال رئيس لجنة ثانوية عامة ببني سويف

استبدلت وزارة التربية والتعليم، رئيس لجنة الامتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة الشهيد محمد عصام الدين سرور "مدرسة الحديثة الإعدادية بنات"، لعدم الانضباط داخل اللجنة في امتحان اللغة العربية.

واستعانت الوزارة برئيس لجنة يدعى "س.ر" قادم من محافظة القاهرة، بدلا من "محمد.ع" على خلفية عدم الانضباط داخل اللجنة في مادة اللغة العربية.

وكشف مصدر عن قيام طالب بتصوير ورقة الأسئلة داخل اللجنة في امتحان اللغة العربية، قبل أن يتم ضبطه بواسطة الوزارة.

ويؤدي قرابة 16 ألف طالبة وطالبة بالصف الثالث الثانوي، اليوم الخميس، امتحان اللغة الأجنبية الأولى "الإنجليزية"، داخل 52 لجنة عامة في محافظة بني سويف.