إصابة مراقب و3 طلاب بالثانوية العامة بالقليوبية بارتفاع في الحرارة

أصيبت طالبة في لجنة امتحانات ثانوية عامة بمدرسة الإمام محمد عبده ببنها بارتفاع في درجة الحرارة، وجرى استدعاء رجال الإسعاف لنقلها إلى المستشفى ووضعها تحت الملاحظة، وتبين من الكشف عليها أنها تعاني من أمراض مزمنة تصلب في الشرايين والعضلات.

كما تلقت غرفة عمليات امتحانات الثانوية المركزية بديوان مديرية التعليم إخطارا بنقل مراقب بلجنة مدرسة أسماء بنت أبي بكر بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية لمستشفى ناصر بشبرا الخيمة عقب ارتفاع درجة حرارته، ونقل طالبان بإدارتي الخصوص وغرب شبرا لمستشفى التأمين الصحي عقب الكشف عن ارتفاع درجة حرارتيهما.

وتابع طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ورئيس غرفة العمليات وعاطف سلامة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية حالة الطلاب الثالثة والمعلم الذين ارتفعت درجة حرارتهم بالتنسيق مع الأجهزة الصحية.

وكان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد عبد البديع العطار مدير إدارة أمن المعلومات بالإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وعبدالرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية، تفقدوا سير امتحانات الثانوية العامة والإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية المتبعة؛ لتأمين الطلاب والملاحظين بلجنتي مدرستي أم المؤمنين الثانوية بنات، والإمام محمد عبده ببنها.