"تعليم القليوبية": تطبيق الإجراءات الاحترازية وحرم آمن للجان الثانوية

شدد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، ورئيس غرفة عمليات الثانوية العامة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء انعقاد امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 وتلافي كافة الملاحظات والسلبيات وإخطار غرفة عمليات الثانوية العامة بالإدارة والمديرية بكافة المعوقات وإزالتها بشكل فورى.

وأضاف عجلان، خلال الاجتماع، الذى حضره عاطف سلامة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية، وأشرف إدريس، مدير أمن المديرية، وغرفة العمليات واللجنة الثلاثية ورؤساء لجان الثانوية العامة ومديرى الإدارات التعليمية لمناقشة ومتابعة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم الشكر للمعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة وقيامهم بمهمة وطنية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا وما يبذلونه من جهود لتذليل المعوقات وتوفير الهدوء والجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات.

ووجه طه عجلان بتنفيذ توجيهات الدكتور رضا حجازى نائب الوزير، بتواجد جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير بحد أقصى الساعة السابعة والنصف (7:30) صباحًا، وارتداء جميع أدوات التعقيم (ماسك – واقي الوجه – جوانتي – غطاء الحذاء – التعقيم بالبوابة – قياس درجة الحرارة)، وباعتبار أن ذلك مسئولية مباشرة لكل من "رئيس لجنة السير – مراقب أول اللجنة – مراقب". وان عضو لجنة الإدارة بلجنة السير هو المسئول عن تنفيذ الإجراءات ومتابعة تواجد المكلفين بأعمال الامتحانات بغرفة العمليات بالإدارة التعليمية في تمام الساعة السابعة والنصف صباحا، على أن يتم إرسالها لمديرية التربية والتعليم ومن ثم ترسل مجمعة لغرفة العمليات الرئيسية بالوزارة.

وكذلك تكليف مدير الإدارة التعليمية بتوفير عدد (10) من المعلمين أو الإداريين وذلك لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير، وذلك لمتابعة تباعد الطلاب خارج اللجنة، وذلك بالتعاون مع أفراد الشرطة المتواجدين في محيط اللجنة وتنفيذ الحرم الأمن للجنة.

وشدد عجلان على تواجد جميع الملاحظين وأفراد أمن اللجنة بفناء المدرسة لمتابعة عملية تباعد الطلاب أثناء وبعد إتمام إجراءات التعقيم وذلك حتي الساعة التاسعة صباحًا وبعد انتهاء التعقيم يتم اصطحاب الطلاب إلى لجانهم بتواجد الملاحظين وتواجد كل من "المعاونين – وعدد (2) عامل – والعضو القانوني باللجنة " لمتابعة الطلاب أثناء التعقيم ببوابة التعقيم وقياس درجة حرارة الطالب واستلام الكمامة الطبية وكيس جيل التعقيم وكذلك ماكينة تغليف الأحذية وذلك تحت مسئولية وإشراف مراقب أول اللجنة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم الى استحداث مهمة "ضبط الجودة الإلكتروني" على أن يسمح لعضو من التطوير التكنولوجي (ليس لديه أقارب باللجنة حتى الدرجة الرابعة وكتابة إقرار موانع بذلك) بالتواجد من الساعة (7.30 صباحاً) حتى الساعة (9.30 صباحاً)، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وتكليف عضو لجنة الإدارة بتوثيق ميعاد دخول الطلاب وإجراءات التعقيم الوقائية والنظافة الداخلية والخارجية بلجنة السير، على أن ترسل إلي لجنة الادارة التابع لها.

وتكليف التوجيه المالي والإداري بمتابعة الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بأدوات التعقيم والمستلزمات الوقائية وإعداد تقرير يومي مفصل يرسل إلى غرفة عمليات الإدارة التعليمية والذي بدوره يرسل إلى غرفة عمليات المديرية ثم إلى غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على عمل محضر اثبات حالة للطالب الذى يثبت ارتفاع في درجة حرارته، مضيفا اعتبار هذا العمل عملا وطنيا يتطلب تعاون الجميع من أجل إنجاح العملية التعليمية وخاصة في هذة الآونة الأخيرة والظروف التى تمر بها البلاد .

وقال طه عجلان في حواره مع مديرى الإدارات التعليمية ورؤساء لجان الثانوية العامة يجب أن نتقي الله في عملنا.

وعقب بقوله (مفيش هزار في الامتحانات وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية ومن يخالف القانون سيعاقب بالقانون).