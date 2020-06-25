لجان القليوبية تستقبل طلاب الثانوية العامة لبدء امتحان الإنجليزي

بدأت لجان الثانوية العامة بالقليوبية، في استقبال الطلاب باستخدام الكاشفات الحرارية وبوابات التعقيم في لجان الثانوية العامة لأداء امتحان اللغة الإنجليزية الأولى اليوم الخميس.

وشدد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية ورئيس غرفة عمليات الثانوية العامة بالمحافظة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء انعقاد امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 وتلافي كافة الملاحظات والسلبيات وإخطار غرفة عمليات الثانوية العامة بالإدارة والمديرية بكافة المعوقات وإزالتها بشكل فوري.

ويؤدي اليوم الخميس طلاب الثانوية العامة 2020 أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية بثاني أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المدة الزمنية للإجابة عن امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة 2020، 3 ساعات حيث تبدأ من الساعة الـ10 صباحًا حتى الواحدة ظهرًا.

ويؤدي نحو 653 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ موزعين على ٣٣١٣ لجنة على مستوى الجمهورية، ويشارك في الامتحانات هذا العام 168 ألف مراقب وملاحظ، ويتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة في 49 كنترولا، ويشارك في أعمال تصحيح الامتحانات 33434 مصححا.

وتأتي امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ مختلفة عن سابقاتها بسبب انعقادها في ظل جائحة كورونا، واتخذت وزارة التربية والتعليم مجموعة كبيرة من الإجراءات الاحترازية فأعلنت الوزارة الاستعانة بنحو 17 ألف جهاز لقياس درجات الحرارة للطلاب والمعلمين في اللجان بجانب توفير 33 مليون كمامة للطلاب والمعلمين والعمال وكافة المشاركين في أعمال الامتحانات و7 ملايين جوانتي و6 آلاف عبوة مطهر وجعلت 14 طالبًا فقط داخل اللجنة الفرعية لتوفير مسافات آمنة بين الطلاب.