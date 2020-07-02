الفاتيكان يستدعي سفيري أمريكا وإسرائيل بشأن خطوات الضم

في خطوة غير عادية استدعى الفاتيكان، كل من سفيري الولايات المتحدة وإسرائيل للتعبير عن قلق الكرسي الرسولي حول تحركات إسرائيل في بسط سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن.

وبحسب ما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية، قال بيان للفاتيكان، اليوم، إن اجتماعات جرت يوم الثلاثاء بين الكاردينال بيترو بارولين وزير خارجية الفاتيكان، والسفيرة الأمريكية كاليستا جينجريتش، والسفير الإسرائيلي أورين ديفيد.

وقال مصدر دبلوماسي بارز لوكالة أنباء "رويترز" إن بارولين التقى بالسفيرين بشكل منفصل.

وأضاف أن بارولين كبير دبلوماسي الفاتيكان أعرب عن "قلق الكرسي الرسولي من الافعال أحادية الحانب المحتملة التي قد تعرض البحث عن السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين للخطر فضلا عن الوضع الدقيق في الشرق الاوسط".

وجدد بيان الفاتيكان تأكيد موقفه الداعم لحل الدولتين ، قائلاً "إن لإسرائيل ودولة فلسطين الحق في الوجود والعيش بسلام وأمن، ضمن حدود معترف بها دولياً".

وناشد الفاتيكان الإسرائيليين والفلسطينيين أن يبذلوا قصارى جهدهم لإعادة المفاوضات المباشرة على أساس قرارات الأمم المتحدة.