عاجل.. تحديد هوية مسربي امتحانات الفلسفة والاستاتيكا والأحياء

أكّد فريق مكافحة الغش الإلكتروني التابع لغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحديد هوية الطلاب المسؤولين عن تصوير أجزاء من امتحانات مواد الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا للثانوية العامة، ونشرها على صفحات الغش بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق، وجارٍ اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع.

يُذكر أنَّ طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم الخميس، الامتحان في مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، ومادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، ويقوم طلاب الثانوية العامة (STEM) بأداء الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية).