تباين آراء طلاب الثانوية العامة في القليوبية حول امتحان الاستاتيكا

تباينت آراء طلاب شعبة الرياضيات حول مستوى امتحان الاستاتيكا عقب انتهاء وقت الإجابة بلجان القليوبية، وانقسم الطلاب لفريقين الأول أكد صعوبة الامتحان، مشيرين إلى أنه طويل وغير مناسب للوقت وبه أسئلة كثيرة غامضة وتحتاج لوقت أكبر للحل وفريق أكد أن الامتحان جاء في متناول الطلاب بمختلف مستوياتهم معبرين أنه سهل.

وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد عبد البديع العطار مدير إدارة أمن المعلومات بالإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم وعبد الرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية قد تفقدوا سير امتحانات الثانوية العامة والإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية المتبعة لتأمين الطلاب والملاحظين بلجنتي مدرستي أم المؤمنين الثانوية بنات والإمام محمد عبده ببنها.

وتفقد المحافظ الحرم الآمن بمحيط اللجنتين وبوابات التعقيم وإجراءات التعقيم والتطهير للطلاب وعددا من اللجان، كما تفقد حجرات التأمين الصحي والإجراءات الصحية المتبعة حيال الطلاب.

وشدد محافظ القليوبية ووكيل وزارة التربية والتعليم على توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات، وأثنى على دور مديرية التربية والتعليم ودور الأجهزة الأمنية والصحية والمحلية في إنجاح سير الامتحانات متمنيا التوفيق للطلاب والنجاح لهم ومعقبا بقوله "يا رب يكون وشنا حلو عليكم".

وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم توفير كافة سبل الراحة للطلاب توفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات وتوفير بوابات التعقيم والمطهرات والكمامات وواقيات القدم، مضيفا أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإنجاح سير الامتحانات.

وواصل طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية أداء الامتحانات وسط إجراءات احترازية ووقائية وأمنية مشددة بالتنسيق بين أجهزة المحافظة التعليمية والأمنية والصحية والمحلية.

كما واصلت غرفة عمليات الثانوية العامة بالقليوبية برئاسة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس غرفة العمليات وعاطف سلامة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وبحضور أشرف إدريس مدير أمن المديرية وفريق العمل بالغرفة متابعة سير الامتحانات وحل أي مشكلات فور وقوعها.