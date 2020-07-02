الليلة.. الثقافة تعرض "المقام العالي" أونلاين

تعرض مسرحية "المقام العالي" عن قصة "البيت الريفي" لأنطون تشيكوف، من إعداد و إخراج إسلام إمام، الليلة في تمام الساعة 11 مساء على قناة وزارة الثقافة المصرية على يوتيوب.

ويأتي عرض المسرحية ضمن مبادرة "خليك في البيت - الثقافة بين إيديك"، تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وبالتعاون مع البيت الفني للمسرح ضمن مبادرة "اضحك - فكر - اعرف".

والعرض المسرحي "المقام العالي" عن قصة "البيت الريفي" لأنطون تشيكوف، بطولة عمرو عبدالعزيز، حمدي عباس، سمر علام، ديكور يحيى صبيح، إضاءة عز حلمي، إعداد وإخراج إسلام إمام.

يذكر أنّ مبادرة "اضحك- فكر- اعرف"، تقدمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح، بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، لتقديم 10 مسرحيات لقصص قصيرة، للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف، تتراوح مدة المسرحية الواحدة بين 20 إلى 50 دقيقة، تم تقديم حتى الآن منها 3 عروض مسرحية، هي "أبو عطسة جنان، المغفلة، مشهور مش مشهور".