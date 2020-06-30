عرض مسرحية المقام العالي "أون لاين" الخميس المقبل

يقدم البيت الفني للمسرح، ضمن مبادرة "أضحك- فكر- اعرف"، الخميس المقبل الموافق 2 يوليو، عرض "المقام العالي"، عن قصة "البيت الريفي" لأنطون تشيكوف، ومن إعداد وإخراج إسلام إمام، وذلك في تمام الساعة 11 مساء، على قناة وزارة الثقافة بموقع يوتيوب.

يذكر أن مبادرة "اضحك- فكر- اعرف"، تقدمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح، بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، لتقديم 10 مسرحيات لقصص قصيرة، تم مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف، تتراوح مدة المسرحية الواحدة بين 20 إلى 50 دقيقة، تم تقديم حتى الآن منها 3 عروض مسرحية، هي "أبو عطسة جنان، المغفلة، مشهور مش مشهور".

ومسرحية عرض "المقام العالي" عن قصة "البيت الريفي" لأنطون تشيكوف، بطولة عمرو عبدالعزيز، حمدي عباس، سمر علام، ديكور يحيى صبيح، إضاءة عز حلمي، العرض من إعداد وإخراج إسلام إمام.