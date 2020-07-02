غادة بشور تنفي زواجها من جورج وسوف: سأقاضي كل من نشر الشائعة

انتشرت شائعات مؤخرا، عن زواج المطرب جورج وسوف من الفنانة السورية غادة بشور، الأمر الذي نفته غادة بشكل قاطع، متهمة الصحف الصفراء على حد قولها بنشر الشائعة.

ونشرت الفنانة السورية عبر صفحتها على فيس بوك، صورة تجمعها بـ سلطان الطرب جورج وسوف وعلقت: "الصحافة الصفرا يلي ما بتعرف شو يعني وفا ويلي مهمتا تزور الحقائق وتطلع شائعات وكل هما تجيب مشاهدات عحسابنا، بغض النظر عن صحة الخبر ومصداقيته، بدي اسألكن من وين مصادركن؟، من وين عم تجيبو كلام غير صحيح ومع مين احكيتو؟، باختصار إشاعاتكن ما بتهمني وعلاقتي بسلطان الطرب صداقة ومحبة ووفا يلي ما بتعرفو الوفا".

وأضافت غادة: "بس بوعدكن كل حدا ناشر أخبار وإشاعات عني وعن سلطان الطرب رح يتقاضى، لأن ما بسمح تشوهو علاقتي بسلطان الطرب بإشاعاتكن يلي هدفا الشهرة، انتو صغار ورح تبقو صغار".

وفي منتصف الشهر الماضي نفى جورج وسوف عبر حسابه على فيس بوك، إصابته بفيروس كورونا، وكتب وسوف: "لما أصحى وشوف عدد كبير من الاتصالات بقول خير شو الإشاعة اليوم!! أتمنى من الصحافة الكريمة التأكد من المعلومات قبل نشرها أو نقلها من موقع إلى آخر. أنا بصحة جيدة جدا، وآخر أعمالي يكشف عنها مكتبي الخاص، وبتعرفوا عنها على صفحتي الرسمية فقط، كل كلام آخر يكون أكاذيب وإشاعات. زهئنا".