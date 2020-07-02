تراجع أسعار الذهب عالميا

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم، من ذروة 8 سنوات، والتي سجلتها أسعار المعدن النفيس في الجلسة السابقة، وجاء الهبوط بعد بيانات قوية عن التصنيع في الولايات المتحدة ونتائج واعدة لتجارب لقاح وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، ما عزز الآمال بتعاف اقتصادي سريع ما حد من الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وانخفص الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1766.79 دولار للأونصة، بعدما سجل أعلى مستوى منذ أكتوبر 2012 أمس الأربعاء.

وتراجع الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% إلى 1776.80 دولار للأونصة.

وتعافى نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة في يونيو الماضي، مسجلا أعلى مستوى في أكثر من عام، بينما أظهرت مسوح مماثلة من الصين وألمانيا وفرنسا تعافيا في أنشطة المصانع.

وأدت تلك القراءات الاقتصادية والتفاؤل بشأن لقاح محتمل إلى صعود أسواق الأسهم.