ارتفع بنسبة 15% من بداية العام.. الذهب يسجل معدلات قياسية في مصر

لطالما كان الذهب هو الملاذ الآمن للمستثمرين ضد التقلبات، والانهيار الاقتصادي كالذي شهده العالم عام 2008، وليس رجال الأعمال فقط، بل حتى المواطن البسيط، الذي قد يدخر من قوت يومه لشراء بضع جرامات من المعدن الأصفر، لتعينه وقت الأزمات والاحتياج المادي.

ومنذ بداية العام شهد العالم جائحة كورونا التي تسببت في وقف حركة الطيران والسياحة العالمية، وأثرت سلبًا على حركة التصدير والاستيراد، الأمر الذي أثر على اقتصاديات أكبر دول العالم، وجعلت الكثيرين يلجأون إلى الذهب باعتباره مخزن القيمة، التي لا تبور مهما طالت الأزمة، فماذا حدث في أسعار الذهب من بداية العام حتى الآن....

كيف تغيرت أسعار الذهب من بداية العام حتى الآن؟

في بداية العام، يوم 1-1-2020 ومع افتتاح البورصات العالمية للذهب، كانت الأسعار كالتالي..

عيار 24 سجل 777 جنيهًا للجرام

عيار 21 سجل 680 جنيهًا للجرام

عيار 18 سجل 582 جنيهًا للجرام

وسجلت الأوقية مبلغ 1517 دولار.

أما أسعار اليوم، 2-7-2020 فقد سجلت الأسعار كالآتي ..

عيار 24 سجل 907 جنيهات للجرام

عيار 21 سجل 794 جنيهًا للجرام

عيار 18 سجل 681 جنيهًا للجرام

وسجلت الأوقية مبلغ 1772 دولارا.

ووصلت نسبة الارتفاع أسعار الذهب خلال النصف الأول من عام 2020 إلى 15%، وهي نسبة مرتفعة للغاية، فقد سجل المعدن النفيس أعلى نقطة بالبورصات العالمية منذ 8 سنوات، ووصل إلى نقطة قياسية في مصر، لأعلى سعر.

كورونا والأزمات الاقتصادية الذهب

وعلى الرغم من أن المعدن الأصفر سجل أعلى مستوى له من 8 سنوات، إلا أنه شهد حالة من التذبذب من بين انخفاض وارتفاع خلال الـ6 أشهر، لكن مؤخرًا بدأ يتجه صعودًا وسط توقعات من كبار خبراء الذهب بأن الوضع يؤكد استمرار ارتفاع أسعار الذهب.

ووفقًا لإيهاب واصف نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة، إن ارتفاع أسعار الذهب بسبب تباطؤ الاقتصادي العالمي، الذي وصل إلى 18.5%، وفقًا لمنظمة التجارة العالمية.

وأضاف أن ظهور موجة ثانية من فيروس كورونا تسبب في ركود الاقتصاد العالمي، مضيفًا أن هناك اتجاها عالميا نحو الاستثمار في الذهب باعتباره الملاذ الآمن في فترات الأوبئة والحروب على مدى العصور.

وأوضح أن الذهب وصل لأعلى نقطة منذ 9 سنوات، بسبب التخوفات العالمية من فيروس كورونا، مضيفًا أن محليًا فإن السعر وصل لأعلى نقطة على الإطلاق.

وأضاف أن العقود الآجلة للذهب تتخطى حاجز الـ1800 دولار للأوقية، وقد وصل سعر البيع للأوقية الذهب في الأسواق إلى 1782 دولارا، نهاية شهر يونيو الماضي.

وأكد أنه من الصعب على أي خبير أن يتكهن بأسعار الذهب في المستقبل، لكن يتوقع في ظل الظروف التي تحيط بالعالم، أن يستمر بالصعود، أو على أحسن الظروف الثبات.

لماذا لا تنخفض أسعار الذهب في السوق المحلية؟

يتم تحديد أسعار المعدن النفيس في مصر، وفقًا لعاملين الأول هو السعر بالبورصات العالمية، والثاني هو سعر صرف الدولار في البنوك المصرية، لذلك فالذهب متغير القيمة بشكل يومي، وأحيانا أكثر من مرة باليوم، وفقًا لرفيق عباسي رئيس شعبة صناعة الذهب والمشغولات باتحاد الصناعات المصرية.

وأضاف أن تجار الذهب يعانون من ضعف حركة الشراء خلال السنوات الأخيرة، بنسبة تخطت الــ60%، بسبب ارتفاع أسعار المشغولات الذهبية، وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين.

وأوضح أن هذا الأمر يتأكد من حجم الذهب الذي تم دمغة من مصلحة الدمغات، والتي قلت بنسبة كبيرة.