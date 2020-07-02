فض تجمعات 3 أسواق في بلقاس بالدقهلية

فضت رئاسة مركز بلقاس في الدقهلية، اليوم، تجمعات الباعة الجائلين وأسواق شعبية في 3 قرى بنطاق المركز؛ لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعملت القوات على فض سوق "قرية 54" في نطاق الوحدة المحلية بالحفير والأمل، وفض تجمعات سوق "قرية منشأة بسنديلة" بنطاق الوحدة المحلية بالزهراء، وأيضا فض تجمعات الباعة الجائلين وسوق قرية "الروضة" بنطاق الوحدة المحلية بالستاموني.

وأكدت رئاسة المركز فحص شكوى المواطنين بمنطقة حي السلام ووقف تعدي بالبناء في المهد دون ترخيص خارج الحيز العمراني، والاستجابة لشكوى المواطنين بشارع الحوشة، وتحرير محضر بيئة وآخر إشغال طريق للمخالف.